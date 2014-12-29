《中国债市每日综述》现券窄幅波动IRS无量上涨，年末将至交易情绪低迷

* 现券窄幅波动，年底将至成交极淡

* IRS在部分海外客盘推动下无量上涨

* 资金价格偏高限制现券短端收益率下行空间

* 关注年后资金价格能否明显回落

路透上海12月29日 - 中国银行间市场周一现券窄幅区间波动，但IRS午后上行。交易员表示，本周仅三个交易日，为今年最后一个工作周，多数金融机构已接近关账状态，现券及IRS成交均颇为清淡，IRS主要是在外资客盘推动下无量上涨。

他们并指出，现券收益率曲线极为平坦，而资金价格因跨年因素限制，仍处于高位，压制现券短端下行空间，若年后质押式回购利率顺势下行，在经济基本面支撑和一季度配置力量推动下，现券前景料仍偏暖意。

“现券变化不大，年底了，尽量不交易。”华东一商业银行交易员称。

他并指出，经济基本面对现券仍有支撑，短期要关注资金面，新年过后，又将要面临春节备付压力，另外央行SLF等到期是否续做，对资金也会有影响，还有外汇占款，一般12月和1月出口情况不佳，外汇占款极有可能负增长。

中信证券 最新债券市场周报亦提到，偏弱的经济基本面和低迷的通胀水平，限制了债券收益率大幅走高风险，但若资金利率没有台阶式下行，10年国债和金融债收益率可能难以突破前期3.4%和3.8%的低点。

经济基本面方面，路透综合11家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至18个月低点50.1，需求端持续疲弱，制造业景气继续恶化。

相对现券平淡走势，午后IRS明显上行，上海一商业银行交易员表示，上行幅度在7-8个bp，市场并无重大利空，主要是海外客盘在pay(付固定收浮动)，而总体成交体量很有限，遂轻易带动IRS上涨。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.838元人民币，较上日结算价跌0.046元或0.05%。

现券方面，剩余期限约9.07年的国开行固息债140205券最新加权成交收益率 为4.0311%，上日为4.0571%。

**回购利率续降空间料有限**

银行间市场周一主要回购利率 继续缓步下行，其中七天期品种跌幅逾10个基点(bp)。不过从早盘流动性先宽后略收紧来看，元旦将至资金需求不减，在仅余的三个交易日内，回购利率续降空间料有限。

另外，同业存款纳入一般存款管理且暂不缴纳存款准备金对市场几无影响。因此前已有消息传出，且未导致资金直接流入流出。

上海一银行交易员称，预计“回购利率再下降空间不大了，毕竟跨年需求还不少。”

她并认为，不排除最后一个交易日时隔夜回购出现反弹的可能，因当天该期限也可跨过元旦假期，效果可追七天品种。

七天期回购 加权利率最新报在4.63%附近，2013年最后三个交易日分别为5.1%、4.9%和5.4%左右。

北京一银行交易员指出，刚开盘时市场资金较为宽松，很多机构减点出隔夜，随后资金需求明显增加，流动性感觉较开盘时略有收紧，不过总体来看，供求仍可达到平衡。

官方对流动性的最新表态方面，中国央行研究局局长陆磊稍早表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。

公开市场一级交易商今日继续上报正/逆回购和央票需求。与常规稍有区别的是，因元旦假期原因，14天期逆回购需求未现身。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,931.97亿元，上日为9,055.65亿元；其中，隔夜品种成交7,474.06亿元，上日为6,960.18亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3557 3.4123 -5.66 7,474.06

七天 4.6267 4.7344 -10.77 2,559.99

14天 5.4303 5.4619 -3.16 734.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5000 3.2050 -70.50 3,727.65

七天 5.0000 4.6250 +37.50 512.63

14天 5.5000 3.7000 +180.00 44.13

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.4800 -8.00 --

七天 4.6500 4.7400 -9.00 --

14天 5.4500 5.5100 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4150 3.4860 -7.10 --

七天 4.7140 4.8150 -10.10 --

三个月 5.1385 5.1485 -1.00 --