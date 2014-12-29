中国政治：中共党内决不容忍结党营私，对腐败保持高压态势--新华

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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路透北京12月29日 - 新华视点微博周一称，中国共产党中央政治局29日召开会议指出，党风廉政建设和反腐败斗争要坚守阵地、巩固成果、深化拓展。中共党内决不容忍搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派。
微博称，会议指出要持之以恒落实中央八项规定精神，要保持高压态势不放松，坚决把腐败现象蔓延势头遏制住。对顶风违纪搞“四风”的，既要查处本人，又要追究领导责任，决不让“四风”反弹，死灰复燃。
会议还听取了中央纪律检查委员会2014年工作汇报，研究部署2015年党风廉政建设和反腐败工作；中共中央总书记习近平主持了会议。
中纪委上周公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。本月稍早，中共中央宣布给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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