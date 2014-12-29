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市场报道 | 2014年 12月 29日 星期一 18:20 BJT

全球贵金属：12月26日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓皆下降

路透12月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周三减少0.
08%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦下滑0.13%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期             变动         增减
    SPDR       22,901,222.7   12月26日    22,920,435.0   12月24日         -19,212.3    -0.08%
    iShares   330,138,768.7   12月26日   330,569,731.9   12月24日        -430,963.2    -0.13%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 蔡美珍；审校 朱晓军)
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