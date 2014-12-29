台湾金融：安定基金公告明年3月分三案标售国宝及幸福问题保险公司

路透台北12月29日 - 台湾保险安定基金周四公告国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司将分成三个标案，包括两者合并标售及国宝人寿、幸福人寿各自独立标售，即日起收件，下月14日起初步审核投标者资格，并于3月23日公开标售。

至于市场关心的得标者宽容措施，安定基金则表示，待初步审核投标者资格，符合投标者条件者在支付实质查核费用后才会提供相关资料参考。

“目前金管会较为青睐大型金控或是经营良好的保险公司。”一位安定基金不愿具名主管说。

安定基金公告指出，投标者资格大致为台湾寿险/产险公司、外国保险公司、金控公司、银行及一般海内外公司法人。

第一阶段资格标审查时间为明年1月14日至2月26日，第二阶段资格审查则于3月16日缴交，并将于3月23日公开标售。