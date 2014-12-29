台湾金融：安定基金公告明年3月分三案标售国宝及幸福问题保险公司

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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路透台北12月29日 - 台湾保险安定基金周四公告国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司将分成三个标案，包括两者合并标售及国宝人寿、幸福人寿各自独立标售，即日起收件，下月14日起初步审核投标者资格，并于3月23日公开标售。
至于市场关心的得标者宽容措施，安定基金则表示，待初步审核投标者资格，符合投标者条件者在支付实质查核费用后才会提供相关资料参考。
“目前金管会较为青睐大型金控或是经营良好的保险公司。”一位安定基金不愿具名主管说。
安定基金公告指出，投标者资格大致为台湾寿险/产险公司、外国保险公司、金控公司、银行及一般海内外公司法人。
第一阶段资格标审查时间为明年1月14日至2月26日，第二阶段资格审查则于3月16日缴交，并将于3月23日公开标售。
金管会今年8月已接管国宝人寿及幸福人寿等两家问题保险公司，在安定基金接管后将于6-9个月后进行公开标售。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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