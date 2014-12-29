路透基点：台塑敲定5.1亿美元过桥贷款，用于越南钢厂项目--TRLPC

路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑 集团(开曼)有限公司敲定一笔5.1亿美元的六个月期过桥贷款，用于为越 南的钢铁厂项目融资。 牵头行和簿记行是台湾银行、星展银行、兆丰国际商业银行，分别承 贷1.7亿美元。 台湾银行为该贷款的额度代理行，兆丰国际商业银行为担保品管控行 和文件制作行。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135基点。 若台北银行间拆息利率(TAIFX)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)相差 超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。 此项贷款将在12月31日签署，贷款在签订日后有四个月的提款期。 越南的那座钢铁厂、及其机械设备及土地使用权将做为贷款担保品。 担保人包括：台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化、台湾塑胶公司 、南亚塑胶股份有限公司。 11月，上述三家牵头行也发起了对台塑集团的12亿美元五年期定期贷 款。 (完) (编译 王洋; 审校 白云)