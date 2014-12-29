版本:
中国
债券 | 2014年 12月 29日 星期一 20:17 BJT

路透基点：台塑敲定5.1亿美元过桥贷款，用于越南钢厂项目--TRLPC

路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑
集团(开曼)有限公司敲定一笔5.1亿美元的六个月期过桥贷款，用于为越
南的钢铁厂项目融资。
    
    牵头行和簿记行是台湾银行、星展银行、兆丰国际商业银行，分别承
贷1.7亿美元。
    
    台湾银行为该贷款的额度代理行，兆丰国际商业银行为担保品管控行
和文件制作行。
    
    贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135基点。

    若台北银行间拆息利率(TAIFX)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)相差
超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。
    
    此项贷款将在12月31日签署，贷款在签订日后有四个月的提款期。
    
    越南的那座钢铁厂、及其机械设备及土地使用权将做为贷款担保品。
    
    担保人包括：台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化、台湾塑胶公司
、南亚塑胶股份有限公司。
    
    11月，上述三家牵头行也发起了对台塑集团的12亿美元五年期定期贷
款。 (完)
  
 (编译 王洋; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐