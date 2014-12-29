路透基点：台塑敲定5.1亿美元过桥贷款，用于越南钢厂项目--TRLPC

券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑 集团(开曼)有限公司敲定一笔5.1亿美元的六个月期过桥贷款，用于为越 南的钢铁厂项目融资。 牵头行和簿记行是台湾银行、星展银行、兆丰国际商业银行，分别承 贷1.7亿美元。 台湾银行为该贷款的额度代理行，兆丰国际商业银行为担保品管控行 和文件制作行。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135基点。 若台北银行间拆息利率(TAIFX)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)相差 超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。 此项贷款将在12月31日签署，贷款在签订日后有四个月的提款期。 越南的那座钢铁厂、及其机械设备及土地使用权将做为贷款担保品。 担保人包括：台湾化学纤维股份有限公司、台塑石化、台湾塑胶公司 、南亚塑胶股份有限公司。 11月，上述三家牵头行也发起了对台塑集团的12亿美元五年期定期贷 款。 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。