路透基点：万洲化学子公司5,000万美元贷款额度分配出炉--TRLPC

路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Achem Technology Holdings Ltd一笔5,000万美元五年期贷款的额度分配已经 出炉；这笔贷款已于9月签约。 牵头行兼簿记行(MLAB)兆丰国际商银承贷1,800万美元，牵头行第一 银行及合作金库各承贷1,200万美元，台新银行参贷800万美元。 兆丰银行担任额度代理行；这项双档贷款在9月25日签约。 A部分为3,500万美元定期贷款，宽限期30个月后，分六期每半年偿还 ：10%(第1-5期)，50%(第6期)。B部分为1,500万美元循环贷款。 A部分将用于中国内地扩张项目，B部分将用于营运资本用途。 承贷1,500万美元以上的银行，前端费用为30个基点，承贷1,000-1,4 90万美元者，费用为20个基点。 贷款利率为三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160 个基点。 若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor相差超过 30个基点，借款人将支出超出部份。 若动用额度低于70%，设有一笔10个基点的承诺费用。 母公司万洲化学为担保人。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)