路透基点：万洲化学子公司5,000万美元贷款额度分配出炉--TRLPC

券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Achem Technology Holdings Ltd一笔5,000万美元五年期贷款的额度分配已经 出炉；这笔贷款已于9月签约。 牵头行兼簿记行(MLAB)兆丰国际商银承贷1,800万美元，牵头行第一 银行及合作金库各承贷1,200万美元，台新银行参贷800万美元。 兆丰银行担任额度代理行；这项双档贷款在9月25日签约。 A部分为3,500万美元定期贷款，宽限期30个月后，分六期每半年偿还 ：10%(第1-5期)，50%(第6期)。B部分为1,500万美元循环贷款。 A部分将用于中国内地扩张项目，B部分将用于营运资本用途。 承贷1,500万美元以上的银行，前端费用为30个基点，承贷1,000-1,4 90万美元者，费用为20个基点。 贷款利率为三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160 个基点。 若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor相差超过 30个基点，借款人将支出超出部份。 若动用额度低于70%，设有一笔10个基点的承诺费用。 母公司万洲化学为担保人。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。