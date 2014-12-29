希腊政经：议会未能选出新总统，希腊将提前举行大选

根据希腊法律，现在必须举行大选，金融市场和希腊的欧盟伙伴国未来几周因此将面临不确定性，而这将可能影响经济复苏的脆弱迹象。

希望与欧盟和国际货币基金组织(IMF)重新协商希腊援助协议，并逐步退出财政紧缩政策的左翼激进联盟党，在近几个月中的民调中稳稳领先，不过它的优势近几个星期有所缩小。

希腊总理萨马拉斯请求议员们支持他提名的候选人迪马斯，但又拒绝做出更多让步，并称他对赢得任何一场选举都有信心。现在看来，大选将必须在2月初举行。(完)