希腊政经：议会未能选出新总统，希腊将提前举行大选

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
根据希腊法律，现在必须举行大选，金融市场和希腊的欧盟伙伴国未来几周因此将面临不确定性，而这将可能影响经济复苏的脆弱迹象。
希望与欧盟和国际货币基金组织(IMF)重新协商希腊援助协议，并逐步退出财政紧缩政策的左翼激进联盟党，在近几个月中的民调中稳稳领先，不过它的优势近几个星期有所缩小。
希腊总理萨马拉斯请求议员们支持他提名的候选人迪马斯，但又拒绝做出更多让步，并称他对赢得任何一场选举都有信心。现在看来，大选将必须在2月初举行。(完)
(编译/审校 于春红/白云)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。