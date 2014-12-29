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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 19:04 BJT

欧洲金融市场：希腊公债收益率上升股市下跌，因希腊未能选出总统

路透伦敦12月29日 - 希腊公债收益率周一上涨，股市下跌，此前希腊议会在最后一轮投票中未能选出总统，为明年初的大选铺平了道路。

希腊10年期公债 收益率涨逾9%，当日升逾50个基点，迫使欧元区其它低评级公债收益率上升。

雅典综合股价指数 扩大跌势，一度下挫11.1%，创下今年以来最大跌幅，因市场担心希腊将面临大选。

德国10年期公债收益率跌至0.564%的纪录低位。

欧元大致持稳，公布决定前位于1.2205，之后报1.2195，再后来立即反弹。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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