欧洲金融市场：希腊公债收益率上升股市下跌，因希腊未能选出总统

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透伦敦12月29日 - 希腊公债收益率周一上涨，股市下跌，此前希腊议会在最后一轮投票中未能选出总统，为明年初的大选铺平了道路。
希腊10年期公债 收益率涨逾9%，当日升逾50个基点，迫使欧元区其它低评级公债收益率上升。
雅典综合股价指数 扩大跌势，一度下挫11.1%，创下今年以来最大跌幅，因市场担心希腊将面临大选。
德国10年期公债收益率跌至0.564%的纪录低位。
欧元大致持稳，公布决定前位于1.2205，之后报1.2195，再后来立即反弹。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。