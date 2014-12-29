中港个股：晨鸣纸业拟发行优先股筹最多45亿元人民币，大股东质押股份

路透香港12月29日 - 中国制浆造纸企业--山东晨鸣纸业集团股份有限公司 周一称，拟非公开发行优先股，筹集不超过45亿元人民币；此外，其第一大股东将半数的晨鸣股份办理质押式回购交易。

据深交所的公告，晨鸣纸业拟发行不超过4,500万股优先股，募集资金总额不超过45亿元，所得款项用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。

“按截至今年9月底止的财务数据静态测算，本次优先股发行完成后，公司合并报表资产负债率将从72.25%下降至66.41%。”公司并称，于9月末的待偿还债务融资工具余额合计104亿元。

此外，晨鸣纸业表示，第一大股东寿光晨鸣将其所持1.465亿股晨鸣无限售流通A股办理了股票质押式回购交易，为期一年。是次质押股份占晨鸣纸业全部股份比例7.57%，而寿光晨鸣原本持有晨鸣15.13%股份。

晨鸣纸业周一停牌，明天复牌，停牌前H股报3.73港元，A股报6.15元人民币。（完）

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