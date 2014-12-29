版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 19:17 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至近三周高位，受现货交易支撑

路透新加坡12月29日 - 亚洲380-cst燃料油船货现货升水周一涨至近
三周高点每吨5美元，受现货交易中按更高升水达成的交易支撑。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价的每吨升水上涨0.6
8美元，至5美元。
    
    据路透测算，瑞士贸易商摩科瑞买入4万吨380-cst燃料油，价格相当
于较新加坡现货报价每吨升水4.48-5.68美元。
    
    摩科瑞最近从兴隆买入380-cst燃料油船货，较周三新加坡现货报价
的平均升水为每吨约4.3美元。
    
    上周四和周五现货市场没有进行交易。
    
    暂不清楚摩科瑞这次买入的船货数量为何比往常要多。该贸易商是12
月中旬以来市场中的唯一买家。
    
    今日现货市场达成两笔交易。
    
    摩科瑞从壳牌买入2万吨380-cst燃料油，船期为1月17-21日，价格为
每吨321美元。
    
    Lukoil向摩科瑞出售了2万吨380-cst燃料油，船期为1月15-19日，价
格为每吨320美元。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐