国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至近三周高位，受现货交易支撑

路透新加坡12月29日 - 亚洲380-cst燃料油船货现货升水周一涨至近 三周高点每吨5美元，受现货交易中按更高升水达成的交易支撑。 路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价的每吨升水上涨0.6 8美元，至5美元。 据路透测算，瑞士贸易商摩科瑞买入4万吨380-cst燃料油，价格相当 于较新加坡现货报价每吨升水4.48-5.68美元。 摩科瑞最近从兴隆买入380-cst燃料油船货，较周三新加坡现货报价 的平均升水为每吨约4.3美元。 上周四和周五现货市场没有进行交易。 暂不清楚摩科瑞这次买入的船货数量为何比往常要多。该贸易商是12 月中旬以来市场中的唯一买家。 今日现货市场达成两笔交易。 摩科瑞从壳牌买入2万吨380-cst燃料油，船期为1月17-21日，价格为 每吨321美元。 Lukoil向摩科瑞出售了2万吨380-cst燃料油，船期为1月15-19日，价 格为每吨320美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)