东南亚股市：多数上涨，菲律宾股市2014年涨幅达23%

路透曼谷12月29日 - 东南亚股市周一大多上涨，菲律宾股市创两周 最高收盘位，今年累计涨幅达到23%，国内基金买盘扶助地区大盘股上扬 。 菲律宾股市指标股指 涨0.62%，报7,230.57点，为12月15日以 来最高收盘位。该股指今年上涨了22.8%，为东南亚表现最佳的股市之一 。菲律宾股市12月30日至1月2日逢公众假期休市。1月5日将恢复交易。 新加坡海峡时报指数 和马来西亚股市 双双连涨第八 天，印尼股市 则是连续第三天收高。 泰国股市 在早盘小涨，但之后回落，受券商抛盘打压，国内 机构和外资卖超泰国股票。 东南亚地区股市盘中呈区间波动，本地基金公司纷纷赶在年底前买入 。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.25 -0.22 -0.05 +5.63 388.37 新加坡 3367.69 14.01 +0.42 +6.32 3167.43 马来西亚 1768.41 3.97 +0.23 -5.28 1866.96 泰国 1498.22 -12.19 -0.81 +15.36 1298.71 印尼 5178.37 11.39 +0.22 +21.15 4274.18 菲律宾 7230.57 44.25 +0.62 +22.76 5889.83 越南 532.68 -0.69 -0.13 +5.56 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 于春红)