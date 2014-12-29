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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 19:55 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾股市2014年涨幅达23%

路透曼谷12月29日 - 东南亚股市周一大多上涨，菲律宾股市创两周
最高收盘位，今年累计涨幅达到23%，国内基金买盘扶助地区大盘股上扬
。
    
    菲律宾股市指标股指 涨0.62%，报7,230.57点，为12月15日以
来最高收盘位。该股指今年上涨了22.8%，为东南亚表现最佳的股市之一
。菲律宾股市12月30日至1月2日逢公众假期休市。1月5日将恢复交易。
    
    新加坡海峡时报指数 和马来西亚股市 双双连涨第八
天，印尼股市 则是连续第三天收高。

    泰国股市 在早盘小涨，但之后回落，受券商抛盘打压，国内
机构和外资卖超泰国股票。
   
    东南亚地区股市盘中呈区间波动，本地基金公司纷纷赶在年底前买入
。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   410.25    -0.22   -0.05  
 +5.63   388.37
    新加坡                   3367.69    14.01   +0.42  
 +6.32  3167.43
    马来西亚                  1768.41     3.97   +0.23  
 -5.28  1866.96
    泰国                      1498.22   -12.19   -0.81  
+15.36  1298.71
    印尼                      5178.37    11.39   +0.22  
+21.15  4274.18
    菲律宾                     7230.57    44.25   +0.62  
+22.76  5889.83
    越南                        532.68    -0.69   -0.13  
 +5.56   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 白云; 审校 于春红)
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