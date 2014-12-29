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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 19:50 BJT

国际油市：石脑油裂解价差下跌20%至两周半低位，因供应充足

路透新加坡12月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下跌20%至近两周半
低位每吨31.50美元，因充裕的供应抵消了韩国的现货需求。
    
    据闻韩国乐天化学(LG Chem)和三星道达尔(Samsung Total)买入2月
上半月交货的石脑油，价格估计在成本加运费(C&F)基础上，分别较日本
报价每吨低12和14美元。
    
    这些传言目前尚不能直接获得证实，因最终用户通常不对他们的交易
作出评论。
    
    交易商称，供应充足使基于C&F的现货市场贴水处于较阔水准。
    
    S-Oil取消在现货市场标售总计6.6万吨石脑油，这些石脑油原计划在
2月装船。
    
    新加坡现货市场没有达成汽油和石脑油交易。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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