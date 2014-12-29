国际油市：石脑油裂解价差下跌20%至两周半低位，因供应充足

路透新加坡12月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下跌20%至近两周半 低位每吨31.50美元，因充裕的供应抵消了韩国的现货需求。 据闻韩国乐天化学(LG Chem)和三星道达尔(Samsung Total)买入2月 上半月交货的石脑油，价格估计在成本加运费(C&F)基础上，分别较日本 报价每吨低12和14美元。 这些传言目前尚不能直接获得证实，因最终用户通常不对他们的交易 作出评论。 交易商称，供应充足使基于C&F的现货市场贴水处于较阔水准。 S-Oil取消在现货市场标售总计6.6万吨石脑油，这些石脑油原计划在 2月装船。 新加坡现货市场没有达成汽油和石脑油交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)