马来西亚期市：棕榈油期货涨至七周高位，因该国洪灾抑制了供应

路透新加坡12月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第八天上涨，扬升至11月12日以来最高位，因马来西亚几个关键的出产棕榈的州出现洪水，降低了该国的棕榈油供应。

种植商和交易商称，马来西亚出现严重的季风季洪水，迫使成千上万的人撤离，有可能导致该国毛棕榈油生产中断的情况比预期更严重。