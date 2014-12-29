马来西亚期市：棕榈油期货涨至七周高位，因该国洪灾抑制了供应

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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路透新加坡12月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第八天上涨，扬升至11月12日以来最高位，因马来西亚几个关键的出产棕榈的州出现洪水，降低了该国的棕榈油供应。
种植商和交易商称，马来西亚出现严重的季风季洪水，迫使成千上万的人撤离，有可能导致该国毛棕榈油生产中断的情况比预期更严重。
马来西亚指标3月棕榈油期货 周一收高1.6%，报每吨2,286马币(林吉特)，此前曾触及11月4日以来最高位2,308马币。
交易量为39,627口，高于日均量35,000口。(完)
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(编译 白云; 审校 于春红)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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