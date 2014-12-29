国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，越南及科威特两家油企取消竞标

路透新加坡12月29日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至三日低位每桶15. 07美元，因需求疲弱且原材料价格上涨。 越南Saigon Petro取消了1月进口柴油的标购，交易商称可能是因为 卖价太高，该公司可能将从本国炼厂Dung Quat购买柴油。 另外科威特Kuwait Petroleum Corp (KPC)取消了出售总计10万吨柴 油和航煤的标售，但交易商称，原因尚不清楚。 新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有达成航煤交易。 壳牌向维多售出两批15万桶柴油船货，船期为1月13-17日，每桶升水 1.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)