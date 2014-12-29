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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 19:56 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，越南及科威特两家油企取消竞标

路透新加坡12月29日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至三日低位每桶15.
07美元，因需求疲弱且原材料价格上涨。
    
    越南Saigon Petro取消了1月进口柴油的标购，交易商称可能是因为
卖价太高，该公司可能将从本国炼厂Dung Quat购买柴油。
    
    另外科威特Kuwait Petroleum Corp (KPC)取消了出售总计10万吨柴
油和航煤的标售，但交易商称，原因尚不清楚。
    
    新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有达成航煤交易。
    
    壳牌向维多售出两批15万桶柴油船货，船期为1月13-17日，每桶升水
1.50美元。(完)
    
      
      
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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