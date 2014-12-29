欧元区经济：欧洲央行等待希腊当局关于救助计划评估的看法

券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透法兰克福12月29日 - 欧洲央行周一表示，希腊议员未能选出新总统后，欧洲央行正在寻求希腊当局就如何推进对该国救助计划评估的看法。
“现在是由希腊选民决定议会及政府的未来组成，我们不会介入或对这一民主进程发表评论，”欧洲央行在声明中称。
“我们将等待希腊当局就如何最好地推进评估提出看法和建议，我们将与欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)进行磋商，”欧洲央行补充称。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。