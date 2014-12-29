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债券 | 2014年 12月 29日 星期一 21:21 BJT

欧元区经济：欧洲央行等待希腊当局关于救助计划评估的看法

路透法兰克福12月29日 - 欧洲央行周一表示，希腊议员未能选出新总统后，欧洲央行正在寻求希腊当局就如何推进对该国救助计划评估的看法。

“现在是由希腊选民决定议会及政府的未来组成，我们不会介入或对这一民主进程发表评论，”欧洲央行在声明中称。

“我们将等待希腊当局就如何最好地推进评估提出看法和建议，我们将与欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)进行磋商，”欧洲央行补充称。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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