美国热股：服装零售商American Apparel收到战略选择建议书，股价上涨

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透12月29日 - 据知情消息人士周日称，服装零售商American Apparel 的董事会收到英国收购公司Lion Capital的一份来信，敦促它考虑包括出售公司在内的战略选择。这份信还称，Lion Capital可提名其创始人之一Lyndon Lea加入American Apparel董事会，接替之前辞职董事Gene Montesano的位置。
American Apparel 股价周一早盘上涨3.77%，报1.10美元。(完)
(编译 白云; 审校 利棣儿)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透东京4月20日 - 日本股市周四早盘上涨，因日圆的强劲趋势暂歇，并且良好的日本贸易数据也提振了人气。但在油价大幅下跌背景下，采油类股表现不及大盘。