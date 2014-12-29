美国热股：服装零售商American Apparel收到战略选择建议书，股价上涨

路透12月29日 - 据知情消息人士周日称，服装零售商American Apparel 的董事会收到英国收购公司Lion Capital的一份来信，敦促它考虑包括出售公司在内的战略选择。这份信还称，Lion Capital可提名其创始人之一Lyndon Lea加入American Apparel董事会，接替之前辞职董事Gene Montesano的位置。