表格：美国12月18日止当周农作物出口销售报告--USDA

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透华盛顿12月29日 - 美国农业部(USDA)周一公布12月18日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 293.1 35.5 328.6 299.4 35.5 18,144.6 24,230.7 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.3 125.2 玉米 1,705.6 0.0 1,705.6 1,750.4 0.0 26,111.8 27,911.7 高粱 584.3 0.0 584.3 587.7 0.0 5,667.3 2,733.2 大豆 635.7 1,501.6 2,137.3 760.0 1,501.6 41,792.4 39,684.5 豆粕 206.6 0.1 206.7 246.5 0.1 7,203.6 6,032.1 豆油 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 405.2 381.6 皮马棉 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 131.0 501.6 陆地棉 314.3 0.2 314.5 362.7 42.4 7,280.8 6,794.1 稻米 67.1 0.0 67.1 67.2 0.0 1,765.0 1,600.5(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 白云)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。