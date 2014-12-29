表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为3.94

券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透华盛顿12月29日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.990000 高值得标比率 23.66% 投标倍数 3.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,029,600 总投标 94,587,841,600 竞争性投标得标 22,644,063,000 非竞争性投标得标 365,666,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/02 到期日 2015/04/02 CUSIP码 912796DU0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 李婷仪)
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。