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债券 | 2014年 12月 30日 星期二 00:47 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为3.94

路透华盛顿12月29日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.990000 高值得标比率 23.66% 投标倍数 3.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,029,600 总投标 94,587,841,600 竞争性投标得标 22,644,063,000 非竞争性投标得标 365,666,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/01/02 到期日 2015/04/02 CUSIP码 912796DU0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 李婷仪)
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