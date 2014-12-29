表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%，投标倍数为3.94

券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券

路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。