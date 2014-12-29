表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.130%，投标倍数为3.94

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透华盛顿12月29日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.130 中值 0.120 低值 0.060 投资 0.132 价格 99.934639 高值得标比率 28.76% 投标倍数 3.94 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,479,000 总投标 94,584,627,000 竞争性投标得标 22,730,952,000 非竞争性投标得标 275,127,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/02 到期日 2015/07/02 CUSIP码 912796FS3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
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