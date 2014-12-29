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市场报道 | 2014年 12月 29日 星期一 22:40 BJT

美国股市: 在近期大涨后开盘微幅下跌

路透12月29日 - 美国股市周一开盘微幅下跌，投资者未能找到理由将屡创新高的三大股指进一步推高。

道琼工业指数 小跌12.71点，或0.07%，至18,041点；标准普尔500指数 下跌1.07点，或0.05%，至2,087.7点；Nasdaq指数 下滑5.21点，或0.11%，至4,801.65点。(完)
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