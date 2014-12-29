美国股市: 在近期大涨后开盘微幅下跌

日本股市：日圆强势暂歇推动日股早盘上涨，采油类股表现不及大盘

路透东京4月20日 - 日本股市周四早盘上涨，因日圆的强劲趋势暂歇，并且良好的日本贸易数据也提振了人气。但在油价大幅下跌背景下，采油类股表现不及大盘。