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货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 00:16 BJT

USDA报告：12月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
    
    一周截至日 12/25/2014    12/18/2014    12/18/2014    12/26/2013   
                  初值         修正值          前值
    小麦        198,525       443,552       442,055       364,569
    燕麦              0             0             0           175
    大麦              0             0             0             0
    玉米        609,613       802,368       790,415       738,532
    高粱        115,297       168,399       166,342        82,218
    大豆      1,424,383     2,262,752     2,234,262     1,190,021
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,496,946     19,852,331
    燕麦           200          1,768
    大麦       101,928         77,967
    玉米    11,608,111     11,521,360
    高粱     2,825,516      1,015,636
    大豆    29,318,873     23,573,491
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年
度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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