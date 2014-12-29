USDA报告：12月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)： 一周截至日 12/25/2014 12/18/2014 12/18/2014 12/26/2013 初值 修正值 前值 小麦 198,525 443,552 442,055 364,569 燕麦 0 0 0 175 大麦 0 0 0 0 玉米 609,613 802,368 790,415 738,532 高粱 115,297 168,399 166,342 82,218 大豆 1,424,383 2,262,752 2,234,262 1,190,021 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,496,946 19,852,331 燕麦 200 1,768 大麦 101,928 77,967 玉米 11,608,111 11,521,360 高粱 2,825,516 1,015,636 大豆 29,318,873 23,573,491 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年 度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李婷仪)