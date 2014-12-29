拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，市场观望央行汇市干预政策

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透圣保罗12月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一下跌约0.5%， 但仍保住上个交易日的涨幅。 成交量清淡，因大多数市场人士等待巴西央行宣布其每日汇市干预计 划的修订内容。 央行通过外汇互换为本地企业提供对冲保护，但现仍不清楚这项计划 的规模明年是否将缩减。 “市场能做的上周都已经做了，眼下没有人在布局新仓位，”Trevis o Corretora汇市交易主管Reginaldo Gallardo说。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李婷仪 审校)
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
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