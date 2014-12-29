拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，市场观望央行汇市干预政策

路透圣保罗12月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一下跌约0.5%， 但仍保住上个交易日的涨幅。 成交量清淡，因大多数市场人士等待巴西央行宣布其每日汇市干预计 划的修订内容。 央行通过外汇互换为本地企业提供对冲保护，但现仍不清楚这项计划 的规模明年是否将缩减。 “市场能做的上周都已经做了，眼下没有人在布局新仓位，”Trevis o Corretora汇市交易主管Reginaldo Gallardo说。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李婷仪 审校)