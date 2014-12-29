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债券 | 2014年 12月 30日 星期二 00:09 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，市场观望央行汇市干预政策

路透圣保罗12月30日 - 巴西雷亚尔兑美元 周一下跌约0.5%，
但仍保住上个交易日的涨幅。
    
    成交量清淡，因大多数市场人士等待巴西央行宣布其每日汇市干预计
划的修订内容。
    
    央行通过外汇互换为本地企业提供对冲保护，但现仍不清楚这项计划
的规模明年是否将缩减。
    
    “市场能做的上周都已经做了，眼下没有人在布局新仓位，”Trevis
o Corretora汇市交易主管Reginaldo Gallardo说。(完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校)
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