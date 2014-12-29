南非汇市：兰特小幅下跌，追随新兴市场货币走势

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透约翰内斯堡12月29日 - 南非兰特兑美元周一略跌。在俄罗斯卢布受到俄国经济2015年恐将萎缩的疑虑而继续下行之后，南非兰特在清淡市况中追随其他新兴市场货币走势。
1600 GMT，南非兰特兑美元贬值0.14%，报11.6165，此前在盘初时为小幅上涨。
俄罗斯经济部周一称，11月国内生产总值(GDP)同比下滑0.5%，这是2009年10月以来首次出现大幅萎缩。 由于油价没有复苏迹象，俄罗斯2015年经济可能出现大幅萎缩。
南非则将在周二公布11月贸易数据，路透调查预估其贸易逆差料将从10月创纪录的213亿兰特收窄至70亿兰特。(完)
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路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
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