南非汇市：兰特小幅下跌，追随新兴市场货币走势

路透约翰内斯堡12月29日 - 南非兰特兑美元周一略跌。在俄罗斯卢布受到俄国经济2015年恐将萎缩的疑虑而继续下行之后，南非兰特在清淡市况中追随其他新兴市场货币走势。

1600 GMT，南非兰特兑美元贬值0.14%，报11.6165，此前在盘初时为小幅上涨。

俄罗斯经济部周一称，11月国内生产总值(GDP)同比下滑0.5%，这是2009年10月以来首次出现大幅萎缩。 由于油价没有复苏迹象，俄罗斯2015年经济可能出现大幅萎缩。

南非则将在周二公布11月贸易数据，路透调查预估其贸易逆差料将从10月创纪录的213亿兰特收窄至70亿兰特。(完)