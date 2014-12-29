欧元债市：希腊公债收益率飙升，因议会未能选出新总统将提前大选

* 希腊议会未能选出新总统，希腊将提前大选

* 希腊公债收益率跳升，股市大跌

* 二线欧元区公债受到一些拖累，德债收益率触及纪录低位

路透伦敦12月29日 - 希腊公债收益率周一飙升，此前希腊政府提名的总统候选人在议会投票中未能取得足够的支持票数，为希腊提早在明年大选铺路。

投资者担心左翼激进联盟党在1月25日大选中可能胜出，纷纷寻求避险。该党已承诺将减记大部份希腊债务、与欧盟/国际货币基金组织(IMF)重新磋商救助条款，以及取消该国撙节计划。

政治不确定性可能令希腊陷入经济衰退，且削弱该国将债务和国内生产总值(GDP)之比从大约175%下降所作出的努力。

一些投资者担心希腊和德国之间、或者希腊与欧盟之间重新协商欧盟/IMF批准的2,400亿欧元贷款部份条款时，若有任何边缘政策出现，将重燃希腊是否留在欧元区的疑虑。

博彩商Ladbrokes将希腊明年退出欧元区的赔率从一赔二降为赔率相等。

希腊10年期公债收益率急升120个基点，至9.73%，为逾一年来最高，此前政府提名的总统候选人在议会最后一轮投票中未能取得足够的支持票数。

希腊三年期公债收益率 大涨205个基点，至12.30%，为在金融市场难以为继的借贷水平。短期希腊公债收益率高于希腊长债，显示投资者担心希腊违约。

希腊股市大跌超过11%，之后缩减跌幅。

在希腊议会投票后，意大利 和西班牙10年期公债收益率 分别触及2.03%和1.73%高位，10年期德债收益率 跌至纪录低位0.546%。荷兰、法国、奥地利、芬兰和爱尔兰公债收益率也触及纪录低位。(完)

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