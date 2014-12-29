金属期市：期铜触及四年半低位，因忧虑中国经济和美元上涨

* 中国2015年经济成长率将放缓至7%

* 中国央行明年起将同业存款纳入统计口径，有助于提振流动性

路透伦敦12月29日 - 期铜周一下跌，触及四年半低位，因在持续担心美元走强和全球最大铜消费国中国经济增长放缓之际，投资者在年底前锁定利润。

路透综合11家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至18个月低点50.1。 经济持续放缓可能促使中国当局推出进一步经济刺激举措。

“以铜而言，市场在观望中国人行是否能控制(中国)经济放缓的确切迹象，在我们见到这些迹象之前，任何反弹都将被视为逢高卖出机会，”T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi说。

伦敦金属交易所(LME)三个期铜 盘中触及2010年6月10日来最低的6,230美元，收跌0.2%，报每吨6,290美元。

铜价势将在今年录得15%的跌幅，将连续第二年下跌。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

上海期货交易所有关的仓库的铜库存周五触及约五个月高位105,522吨，较上周跳升约14%。

美元指数 上涨，使美元计价的金属对非美国投资者来说更昂贵。

期锡 收涨1%，报每吨19,250美元。在假期清淡交投中走势震荡。

期铝 收盘时未成交，最后一笔买单报在每吨1,859美元，下跌0.1%，稍早曾触及6月来最低的1,849美元。期铅下跌1.7%，结算报1,832美元，稍早触及2012年8月来最低的1,834美元。

期锌 下跌0.6%，结算报2,142美元，期镍 收低1.9%，报15,050美元。(完)

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