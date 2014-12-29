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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 05:57 BJT

芝加哥期市：玉米受获利了结卖压小幅收低，盘中曾触及约五个月高点

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌
，跌落稍早曾触及的五个半月高点，交易商表示系因技术面因素及获利了
结卖压所致。
    
    来自农户销售大增的压力也很明显，商业谷物处理商建立新空仓来对
冲实货供应的多头押注。据称农户也卖出即期交付以及2015年初出货的玉
米。
    
    美国政府数据显示，在12月18日止的一周，玉米上周出口销售量为17
0万吨，比分析师预估的高端多出一倍。数据公布之后，玉米价格在连续
图表上跃升至7月初以来最高水平。
    
    在周线图上，玉米填补了一道位于每蒲式耳约4.16美元的缺口，触及
盘中高点4.17美元之后，动能渐失，引发一波技术卖盘。
    
    CBOT-3月玉米合约 下跌2美分，结算价报每蒲式耳4.12-3/4美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为124,625口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    

 (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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