芝加哥期市：玉米受获利了结卖压小幅收低，盘中曾触及约五个月高点

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌 ，跌落稍早曾触及的五个半月高点，交易商表示系因技术面因素及获利了 结卖压所致。 来自农户销售大增的压力也很明显，商业谷物处理商建立新空仓来对 冲实货供应的多头押注。据称农户也卖出即期交付以及2015年初出货的玉 米。 美国政府数据显示，在12月18日止的一周，玉米上周出口销售量为17 0万吨，比分析师预估的高端多出一倍。数据公布之后，玉米价格在连续 图表上跃升至7月初以来最高水平。 在周线图上，玉米填补了一道位于每蒲式耳约4.16美元的缺口，触及 盘中高点4.17美元之后，动能渐失，引发一波技术卖盘。 CBOT-3月玉米合约 下跌2美分，结算价报每蒲式耳4.12-3/4美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为124,625口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 利棣儿)