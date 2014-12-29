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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 05:58 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，从六周高位回落

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低
，从六周高位回落，交易商说，因技术性卖出和现货豆粕市场走软。
    
    美国农户加快卖出大豆，带来压力，近月1月大豆 升向10.61-3/
4美元日内峰值，为现货月合约自11月13日来最高。
    
    豆粕下跌，因印第安纳州现货基差下跌最多每短吨20美元，因在国内
动物饲料供应充足的情况下，季节性出口需求放缓是意料之中的。
    
    豆油收高，因担心马来西亚洪涝和风暴将影响其棕榈油生产。
    
    美国农业部表示，截至12月18日一周，出口销售美国大豆63.57万吨
，在45-65万吨预估区间的高端。美国农业部称，2015/16年度新作大豆销
售150.16万吨。
    
    美国农业部称，截至12月25日一周，出口检验美国大豆1,424,383吨
，低于市场预估。
        
    1月大豆期货 下跌5-3/4美分，报每蒲式耳10.41-3/4美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 下跌2.3美元，收报377.4美元。1月豆油期
货 上涨0.33美分，收报32.79美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为194,707口，豆粕为82,124口，豆油为92,
543口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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