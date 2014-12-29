芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，从六周高位回落

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低 ，从六周高位回落，交易商说，因技术性卖出和现货豆粕市场走软。 美国农户加快卖出大豆，带来压力，近月1月大豆 升向10.61-3/ 4美元日内峰值，为现货月合约自11月13日来最高。 豆粕下跌，因印第安纳州现货基差下跌最多每短吨20美元，因在国内 动物饲料供应充足的情况下，季节性出口需求放缓是意料之中的。 豆油收高，因担心马来西亚洪涝和风暴将影响其棕榈油生产。 美国农业部表示，截至12月18日一周，出口销售美国大豆63.57万吨 ，在45-65万吨预估区间的高端。美国农业部称，2015/16年度新作大豆销 售150.16万吨。 美国农业部称，截至12月25日一周，出口检验美国大豆1,424,383吨 ，低于市场预估。 1月大豆期货 下跌5-3/4美分，报每蒲式耳10.41-3/4美元。 CBOT-1月豆粕期货 下跌2.3美元，收报377.4美元。1月豆油期 货 上涨0.33美分，收报32.79美分。 今日CBOT大豆预估成交量为194,707口，豆粕为82,124口，豆油为92, 543口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)