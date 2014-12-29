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债券 | 2014年 12月 30日 星期二 04:49 BJT

美国债市：公债价格上涨，希腊政治前景疑虑引发避险买盘

* 希腊政治不确定性，给美国公债带来避险买盘
    * 收益率曲线从六年半低点趋陡
    * 月底展期买盘为债市盘初增添力道
    * 新年之前成交量仍然清淡

    路透纽约12月29日 - 美国公债价格周一上涨，希腊议会拒绝通过总
理提名的总统候选人之后，美债出现避险买盘。希腊将提前进行全国大选
，反对欧盟/IMF纾困的左翼激进联盟党可能胜选。
        
    成交量较上周五的2014年最低量略有增加。由于许多投资者在新年到
来之前仍在度假，交易活动料将持续低于均量。
    
    希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举
行大选，此前议会否决了他提名的候选人担任总统。 民调显
示，左翼激进联盟党有机会胜选执政。
    
    “这就是我们交投比较热络些的主要理由...由于这个从希腊传来的
头条新闻，避险的感觉更多了。”法国兴业银行美债交易员Sean Murphy
说。
    
    典型的月底较长期美债买盘为价格在盘初的涨势提供一臂之力，但这
股力道逐渐变小，拖累价格跌落盘中高点。
    
    指标10年期美国公债 价格上涨11/32，收益率报在2.209%
，较上周五跌4个基点。今日盘初时价格涨幅一度多达16/32，收益率触及
2.193%。
    
    收益率曲线趋陡。上周五因市场押注中期债券将更进一步落后于较长
期美债，使得收益率曲线在周五触及六年半低点。
    
    相较于较长期美债，中短期券种对交易员的美国联邦储备理事会(美
联储/FED)政策看法更加敏感。近期乐观经济数据加深市场认为美联储益
发接近升息时间，中短期美债最近饱受打击。
    
    30年期美债向来受到支持，因优质资产稀缺，投资人基于收益率较高
以及担心通缩而买进。
    
    通胀持续低迷可能会打断美联储将利率正常化的努力。
    
    分析师说，企业把焦点放在股票回购而不是增加投资，这个情况将继
续减少整体需求和物价压力。
    
    五年期和30年期美债收益率之差 周一报106.5个基点
，高于上周五的105.5个基点。
    
    分析师认为美债收益率将在2015年再次出现最近这种趋平的情况。
    
        -----------------------1953 GMT-------------------------
 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-27/32   (+02/32)     0.712
    五年期公债      99-19/32   (+07/32)     1.712
    10年期公债     100-12/32  (+12/32)     2.209
    30年期公债     104-15/32  (+23/32)     2.779(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李婷仪；审校 李军)
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