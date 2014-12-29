美国债市：公债价格上涨，希腊政治前景疑虑引发避险买盘

* 希腊政治不确定性，给美国公债带来避险买盘 * 收益率曲线从六年半低点趋陡 * 月底展期买盘为债市盘初增添力道 * 新年之前成交量仍然清淡 路透纽约12月29日 - 美国公债价格周一上涨，希腊议会拒绝通过总 理提名的总统候选人之后，美债出现避险买盘。希腊将提前进行全国大选 ，反对欧盟/IMF纾困的左翼激进联盟党可能胜选。 成交量较上周五的2014年最低量略有增加。由于许多投资者在新年到 来之前仍在度假，交易活动料将持续低于均量。 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举 行大选，此前议会否决了他提名的候选人担任总统。 民调显 示，左翼激进联盟党有机会胜选执政。 “这就是我们交投比较热络些的主要理由...由于这个从希腊传来的 头条新闻，避险的感觉更多了。”法国兴业银行美债交易员Sean Murphy 说。 典型的月底较长期美债买盘为价格在盘初的涨势提供一臂之力，但这 股力道逐渐变小，拖累价格跌落盘中高点。 指标10年期美国公债 价格上涨11/32，收益率报在2.209% ，较上周五跌4个基点。今日盘初时价格涨幅一度多达16/32，收益率触及 2.193%。 收益率曲线趋陡。上周五因市场押注中期债券将更进一步落后于较长 期美债，使得收益率曲线在周五触及六年半低点。 相较于较长期美债，中短期券种对交易员的美国联邦储备理事会(美 联储/FED)政策看法更加敏感。近期乐观经济数据加深市场认为美联储益 发接近升息时间，中短期美债最近饱受打击。 30年期美债向来受到支持，因优质资产稀缺，投资人基于收益率较高 以及担心通缩而买进。 通胀持续低迷可能会打断美联储将利率正常化的努力。 分析师说，企业把焦点放在股票回购而不是增加投资，这个情况将继 续减少整体需求和物价压力。 五年期和30年期美债收益率之差 周一报106.5个基点 ，高于上周五的105.5个基点。 分析师认为美债收益率将在2015年再次出现最近这种趋平的情况。 -----------------------1953 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.712 五年期公债 99-19/32 (+07/32) 1.712 10年期公债 100-12/32 (+12/32) 2.209 30年期公债 104-15/32 (+23/32) 2.779(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李婷仪；审校 李军)