美国债市：公债价格上涨，希腊政治前景疑虑引发避险买盘

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
* 希腊政治不确定性，给美国公债带来避险买盘 * 收益率曲线从六年半低点趋陡 * 月底展期买盘为债市盘初增添力道 * 新年之前成交量仍然清淡 路透纽约12月29日 - 美国公债价格周一上涨，希腊议会拒绝通过总 理提名的总统候选人之后，美债出现避险买盘。希腊将提前进行全国大选 ，反对欧盟/IMF纾困的左翼激进联盟党可能胜选。 成交量较上周五的2014年最低量略有增加。由于许多投资者在新年到 来之前仍在度假，交易活动料将持续低于均量。 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举 行大选，此前议会否决了他提名的候选人担任总统。 民调显 示，左翼激进联盟党有机会胜选执政。 “这就是我们交投比较热络些的主要理由...由于这个从希腊传来的 头条新闻，避险的感觉更多了。”法国兴业银行美债交易员Sean Murphy 说。 典型的月底较长期美债买盘为价格在盘初的涨势提供一臂之力，但这 股力道逐渐变小，拖累价格跌落盘中高点。 指标10年期美国公债 价格上涨11/32，收益率报在2.209% ，较上周五跌4个基点。今日盘初时价格涨幅一度多达16/32，收益率触及 2.193%。 收益率曲线趋陡。上周五因市场押注中期债券将更进一步落后于较长 期美债，使得收益率曲线在周五触及六年半低点。 相较于较长期美债，中短期券种对交易员的美国联邦储备理事会(美 联储/FED)政策看法更加敏感。近期乐观经济数据加深市场认为美联储益 发接近升息时间，中短期美债最近饱受打击。 30年期美债向来受到支持，因优质资产稀缺，投资人基于收益率较高 以及担心通缩而买进。 通胀持续低迷可能会打断美联储将利率正常化的努力。 分析师说，企业把焦点放在股票回购而不是增加投资，这个情况将继 续减少整体需求和物价压力。 五年期和30年期美债收益率之差 周一报106.5个基点 ，高于上周五的105.5个基点。 分析师认为美债收益率将在2015年再次出现最近这种趋平的情况。 -----------------------1953 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.712 五年期公债 99-19/32 (+07/32) 1.712 10年期公债 100-12/32 (+12/32) 2.209 30年期公债 104-15/32 (+23/32) 2.779(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李婷仪；审校 李军)
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
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