纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌至五个月低点，因多头结清部位

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦12月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一连续第五个交易日下跌，触及逾五个月低点，因投资人在年底之前结清多头部位。
ICE可可美国期货上涨，因担心最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)异常天候将损及作物。原糖则受最大产国巴西货币雷亚尔走软的拖累，挫跌至合约低位。
ICE美国期货软性大宗商品市场交易量全面清淡。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.45美分，或2%，结算报每磅1.6515美分，稍早时曾跌至7月18日以来最低的1.6465。
咖啡市场技术面偏空，投机客抢在年底之前出脱多头部位。
3月罗布斯塔咖啡 下跌28美元，或1.5%，结算报在每吨1,875美元。
纽约可可价格 上涨23美元，或0.8%，结算报每吨2,964美元。
伦敦3月可可 跌7英镑，或0.4%，结算价为每吨1,982英镑。
近月3月原糖 下跌0.1美分，或0.7%，结算报每磅14.60美分。盘中低点14.53是3月合约的合约低点。
3月白糖期货 跌5.8美元，或1.5%，结算价在每吨386.20美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
(重发以删除多余代码) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选