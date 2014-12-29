纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌至五个月低点，因多头结清部位

路透纽约/伦敦12月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一连续第五个交易日下跌，触及逾五个月低点，因投资人在年底之前结清多头部位。

ICE可可美国期货上涨，因担心最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)异常天候将损及作物。原糖则受最大产国巴西货币雷亚尔走软的拖累，挫跌至合约低位。

ICE美国期货软性大宗商品市场交易量全面清淡。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.45美分，或2%，结算报每磅1.6515美分，稍早时曾跌至7月18日以来最低的1.6465。

咖啡市场技术面偏空，投机客抢在年底之前出脱多头部位。

3月罗布斯塔咖啡 下跌28美元，或1.5%，结算报在每吨1,875美元。

纽约可可价格 上涨23美元，或0.8%，结算报每吨2,964美元。

伦敦3月可可 跌7英镑，或0.4%，结算价为每吨1,982英镑。

近月3月原糖 下跌0.1美分，或0.7%，结算报每磅14.60美分。盘中低点14.53是3月合约的合约低点。

3月白糖期货 跌5.8美元，或1.5%，结算价在每吨386.20美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 李军)