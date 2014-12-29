美国股市：几近收平，但标普指数再刷纪录收盘高位

道琼工业指数 收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数 上涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数 微升0.05点，至4,806.91点。

上涨速度和规模将可能限制股市进一步上涨，特别是正值本年交易的最后一周，许多市场人士离场休假，且推动股市的诱因有限。交投预料仍然清淡，可能令市场的波动性被放大。周四为新年假期，股市将休市。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约47.8亿股，远低于本月迄今日成交均值71.8亿股。

Gilead Sciences Inc 大涨3.7%，报97.30美元，为最大百分比升幅的标普500指数成份股之一，此前摩根士丹利将Gilead Sciences评级从“表现和大盘一致”上调至“表现超越大盘”。

LiveDeal Inc 暴涨19.1%，报3.92美元，成交量达1,360万股，远多于约为45.5万股的50日均值，此前LiveDeal公布2014年业绩。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,800和1,299股，比率为1.39:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,438和1,320股，比率为1.09:1。

68家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；160家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39家触及新低。(完)