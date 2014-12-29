美国股市：几近收平，但标普指数再刷纪录收盘高位

澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
道琼工业指数 收低15.48点，或0.09%，至18,038.23点；标准普尔500指数 上涨1.80点，或0.09%，至2,090.57点；Nasdaq指数 微升0.05点，至4,806.91点。
上涨速度和规模将可能限制股市进一步上涨，特别是正值本年交易的最后一周，许多市场人士离场休假，且推动股市的诱因有限。交投预料仍然清淡，可能令市场的波动性被放大。周四为新年假期，股市将休市。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约47.8亿股，远低于本月迄今日成交均值71.8亿股。
Gilead Sciences Inc 大涨3.7%，报97.30美元，为最大百分比升幅的标普500指数成份股之一，此前摩根士丹利将Gilead Sciences评级从“表现和大盘一致”上调至“表现超越大盘”。
LiveDeal Inc 暴涨19.1%，报3.92美元，成交量达1,360万股，远多于约为45.5万股的50日均值，此前LiveDeal公布2014年业绩。
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,800和1,299股，比率为1.39:1；Nasdaq市场涨跌家数分别为1,438和1,320股，比率为1.09:1。
68家标普500指数成份股触及52周新高，5家触及新低；160家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，39家触及新低。(完)
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透东京4月20日 - 日本股市周四早盘上涨，因日圆的强劲趋势暂歇，并且良好的日本贸易数据也提振了人气。但在油价大幅下跌背景下，采油类股表现不及大盘。
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。