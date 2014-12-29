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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 06:19 BJT

加拿大股市：收高，银行股领涨大盘

路透多伦多12月29日 - 加拿大主要股指周一在耶诞假期结束后的第一个交易日收涨，金融类股回升提振大盘。

加拿大银行股最近几个交易日上涨，之前在12月初时因财报大多令人失望而下跌。

能源股盘初上涨，有些最后还是以上涨作收，无视原油价格转为下跌并挫至2009年5月以来最低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高54.67点，或0.37%，报14,663.92点。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 对推高指数贡献最大，股价上涨1.0%至66.96加元。加拿大皇家银行 上涨0.7%至80.82加元。金融类指数收高0.5%。(完)
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