加拿大股市：收高，银行股领涨大盘

澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透多伦多12月29日 - 加拿大主要股指周一在耶诞假期结束后的第一个交易日收涨，金融类股回升提振大盘。
加拿大银行股最近几个交易日上涨，之前在12月初时因财报大多令人失望而下跌。
能源股盘初上涨，有些最后还是以上涨作收，无视原油价格转为下跌并挫至2009年5月以来最低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高54.67点，或0.37%，报14,663.92点。
加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 对推高指数贡献最大，股价上涨1.0%至66.96加元。加拿大皇家银行 上涨0.7%至80.82加元。金融类指数收高0.5%。(完)
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
路透东京4月20日 - 日本股市周四早盘上涨，因日圆的强劲趋势暂歇，并且良好的日本贸易数据也提振了人气。但在油价大幅下跌背景下，采油类股表现不及大盘。
路透北京4月20日 - 中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。