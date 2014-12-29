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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 06:30 BJT

****澳新经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
       
    12月29日当周
        
    12月30日(二)
    暂无重要数据。
    
    12月31日(三)
    0030 澳洲民间部门信贷                              11月            +0.5%     +0.6%
             房屋信贷                                                   --       +0.6% 
    
    1月1日(四)
    暂无重要数据。
    
    1月2日(五)
    暂无重要数据。
    
    1月5日当周  
    
    1月5日(一)
    暂无重要数据。 
    
    1月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 11月             --   逆差13.23
             商品和服务进口(较上月)                                     --       -2.0%
                       出口(较上月)                                     --       +2.0%
   (完)
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