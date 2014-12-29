澳新经济指标预测--12月30日-1月6日****

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 12月30日(二) 暂无重要数据。 12月31日(三) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 +0.5% +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 1月1日(四) 暂无重要数据。 1月2日(五) 暂无重要数据。 1月5日当周 1月5日(一) 暂无重要数据。 1月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差13.23 商品和服务进口(较上月) -- -2.0% 出口(较上月) -- +2.0% (完)
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
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