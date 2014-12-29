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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 06:43 BJT

****日韩经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    12月29日当周

    12月29日(一)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           11月          --   盈余73.2
    2300 韩国工业生产(较前月)                         11月         +1.0%    -1.6%
                     (较上年同期)                                  -2.5%    -3.2%
             服务业产出(较前月)                                     --      +0.8%
    
    12月30日(二)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)              12月        -0.1%     -0.2%
                              (较上年同期)                        +0.8%     +1.0%
    
    12月31日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月1日(四)                                       
    0000 韩国出口(较上年同期)                       12月初值      +0.8%     -2.1%
             进口(较上年同期)                                     -3.7%     -4.0%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差55.1
     --  韩国外汇储备(亿美元)                         12月         --     3,631.0 
    
    1月2日(五)     
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                     12月         --        49.0
    
    
    1月5日当周
            
    1月5日(一) 
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                12月         --        52.1 
    
    1月6日(二)
    暂无重要经济数据公布(完)
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