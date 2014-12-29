日韩经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 12月29日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余73.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +1.0% -1.6% (较上年同期) -2.5% -3.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 12月30日(二) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.8% +1.0% 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 +0.8% -2.1% 进口(较上年同期) -3.7% -4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差55.1 -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,631.0 1月2日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 12月 -- 49.0 1月5日当周 1月5日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.1 1月6日(二) 暂无重要经济数据公布(完)