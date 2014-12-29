美国债市：12月24日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动

路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。