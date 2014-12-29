版本:
中国
债券 | 2014年 12月 30日 星期二 06:55 BJT

美国债市：12月24日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约12月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：

截至12月24日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少197.76亿美元，至3.299兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周下降129.65亿美元，至2.965兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少67.86亿美元，至2,920.21亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

(here)(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐