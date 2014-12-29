美国债市：12月24日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透纽约12月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：
截至12月24日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少197.76亿美元，至3.299兆(万亿)美元。
外国央行持有的美国公债当周下降129.65亿美元，至2.965兆美元。
外国央行持有的美国机构债当周减少67.86亿美元，至2,920.21亿美元。
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(here)(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
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