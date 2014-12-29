《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

标题新闻：亚马逊将在澳洲开设电商平台Amazon Marketplace提供零售店面服务，未透露时间表
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.81 -0.80 -2.07 680294
搜狐 51.94 -0.45 -0.86 194820
网易 99.44 -2.16 -2.13 242482
百度 230.21 -4.67 -1.99 2210371
台湾
台湾积体电路 22.38 +0.07 +0.31 941390
联电 2.27 -0.02 -0.87 77792
日月光 6.22 +0.01 +0.16 164498
硅品精密 7.69 +0.04 +0.52 493004
和信超媒体 0.91 -0.01 -1.38 226813
友达 5.25 -0.05 -0.94 253697
中华电信 29.29 -0.14 -0.48 23794
台湾国际航电 53.76 -0.05 -0.09 691913
香港
中国移动 59.75 +0.23 +0.39 164134
中国联通 13.72 +0.01 +0.07 48232
中国电信 59.35 -0.91 -1.51 8233
中芯国际 4.70 -0.03 -0.63 18769
电讯盈科 6.75 -0.07 -1.01 17253
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
(重发以删除多余代码) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选