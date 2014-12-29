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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.81 -0.80 -2.07 680294

搜狐 51.94 -0.45 -0.86 194820

网易 99.44 -2.16 -2.13 242482

百度 230.21 -4.67 -1.99 2210371

台湾

台湾积体电路 22.38 +0.07 +0.31 941390

联电 2.27 -0.02 -0.87 77792

日月光 6.22 +0.01 +0.16 164498

硅品精密 7.69 +0.04 +0.52 493004

和信超媒体 0.91 -0.01 -1.38 226813

友达 5.25 -0.05 -0.94 253697

中华电信 29.29 -0.14 -0.48 23794

台湾国际航电 53.76 -0.05 -0.09 691913

香港

中国移动 59.75 +0.23 +0.39 164134

中国联通 13.72 +0.01 +0.07 48232

中国电信 59.35 -0.91 -1.51 8233

中芯国际 4.70 -0.03 -0.63 18769

电讯盈科 6.75 -0.07 -1.01 17253

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)
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