美国数据：标准普尔/Case Shiller公布10月房价涨幅进一步放缓，但优于预期

路透纽约12月30日 - 周二公布的一项调查显示，美国10月独栋房价上升速度放缓，但优于预期，且有迹象显示一些城市房价在年底升势再度加速。

标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于10月同比上涨4.5%，增幅为2012年10月来最小，9月同比升幅经修正后为4.8%。路透调查分析师的预估为增长4.4%。

20个大都会地区房价指数经季节调整后较上月上涨0.8%，路透调查分析师预估为上涨0.4%。

未经季节调整的20个大都会地区房价指数按月下跌0.1%，市场预期为持平。

“房价在一段长时间增长后，但近几个月每个月的上升速度都在放缓，我们看到房价可以以强劲步伐为2014年划上句号，且至2015年加速的迹象，”标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer在声明中表示。

10月标准普尔/Case Shiller全国房价指数较去年同期上升4.6%，9月为上升4.6%。