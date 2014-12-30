美国数据：标准普尔/Case Shiller公布10月房价涨幅进一步放缓，但优于预期

《中国报摘》--中国证券报4月19日
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透纽约12月30日 - 周二公布的一项调查显示，美国10月独栋房价上升速度放缓，但优于预期，且有迹象显示一些城市房价在年底升势再度加速。
标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于10月同比上涨4.5%，增幅为2012年10月来最小，9月同比升幅经修正后为4.8%。路透调查分析师的预估为增长4.4%。
20个大都会地区房价指数经季节调整后较上月上涨0.8%，路透调查分析师预估为上涨0.4%。
未经季节调整的20个大都会地区房价指数按月下跌0.1%，市场预期为持平。
“房价在一段长时间增长后，但近几个月每个月的上升速度都在放缓，我们看到房价可以以强劲步伐为2014年划上句号，且至2015年加速的迹象，”标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer在声明中表示。
10月标准普尔/Case Shiller全国房价指数较去年同期上升4.6%，9月为上升4.6%。
10月经季节调整后的10大城市房价上升0.7%，9月经调整后升幅为0.2%，10月未经调整的10大城市指数下跌0.1%，连续第二个月下跌。(完)
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%