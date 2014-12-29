国际油市：俄罗斯前驻OPEC谈判代表称俄可通过减少出口帮助提振油价

他说，“我们产量稳定...问题在于我们是否会增产...不排除稍微减产等举措，这不会是件可怕的事。对于个别公司而言，有可能做的是在俄罗斯境内扩大炼制，并在国内市场销售。”

俄罗斯若要达成预算平衡，则需要油价来到每桶100美元以上。俄国已经因为在乌克兰危机中的角色而受到西方制裁的严重打击。

和OPEC领头羊沙特不同的是，莫斯科当局称俄国不能轻易缩减原油产出，因天候条件严峻且缺乏储存设施。Yusufov称，俄国可能扩大国内炼油，或者是延后让新的油田运作。

Yusufov提到，他预期油价不会进一步下跌，2015年将停留在每桶60-80美元区间。

“这是一个合理的区间，适合所有国家，”他说道。Yusufov补充称，俄罗斯需要一个特别代表来协调与OPEC及全球能源企业的对话。(完) (编译 洪曦/张明钧; 审校 张荻)