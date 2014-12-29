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市场报道 | 2014年 12月 30日 星期二 07:43 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月30日-2015年1月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月29日当周

12月30日(二) 　　1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%

未经季节调整房价指数(较前月) 　持平 持平

房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%

1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7

1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4

12月31日(三)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 29.0 28.0

四周均值(万人) -- 29.025

续请失业金人数(万人) 12月20日当周 237.5 240.3

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.1 60.8

1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1

指数变动(较前月) +0.5% -1.1%

1月1日(四)

暂无重要经济数据。

1月2日(五)

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 12月 -- 55.3

1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7

1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.6 58.7

投入物价分项指数 43.0 44.5

就业分项指数 54.7 54.9

新订单分项指数 -- 66.0

1月5日当周

1月5日(一)

-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720

1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 663.4

1月6日(二)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

1445 美国Markit综合PMI 12月终值 -- 53.8

Markit服务业PMI -- 53.6

1500 美国工厂订单(较前月) 11月 +0.3% -0.7%

1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.0%

1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.2 59.3

企业活动指数 64.0 64.4

就业指数 -- 56.7

新订单指数 -- 61.4

价格指数 -- 54.4(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)
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