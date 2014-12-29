美国与加拿大经济指标预测--12月30日-2015年1月6日****

澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月29日当周
12月30日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7
1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4
12月31日(三)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 29.0 28.0
四周均值(万人) -- 29.025
续请失业金人数(万人) 12月20日当周 237.5 240.3
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.1 60.8
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1
指数变动(较前月) +0.5% -1.1%
1月1日(四)
暂无重要经济数据。
1月2日(五)
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 12月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.6 58.7
投入物价分项指数 43.0 44.5
就业分项指数 54.7 54.9
新订单分项指数 -- 66.0
1月5日当周
1月5日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 663.4
1月6日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
1445 美国Markit综合PMI 12月终值 -- 53.8
Markit服务业PMI -- 53.6
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 +0.3% -0.7%
1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.0%
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.2 59.3
企业活动指数 64.0 64.4
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 61.4
价格指数 -- 54.4(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)
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