金砖国家：12月29日股汇市收盘纵览

路透12月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.65%，报958.70点。

中国股市：沪综指创近五年收盘新高，地产、保险板块涨幅居前

香港股市：恒指收高1.8%，创11月以来最大单日涨幅

中国汇市：人民币续收低，岁末交投清淡流动性欠佳

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巴西股市：收盘上涨，近来五个交易日中有四个交易日走高，受油价及铁矿石价格上扬提振。Bovespa指数 收盘上涨0.9%，报50,593.82点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，市场观望央行汇市干预政策

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南非股市：收盘上涨逾1.5%，收在三周高点，市场交投清淡，因近期现货金价格大涨，令AngloGold Ashanti 等黄金生产商受益。指标Top-40绩优股指数 上涨1.7%至44,477点；综合指数 上涨1.6%，至50,254点，为近一个月来首度站上50,000点大关。

南非汇市：兰特小幅下跌，追随新兴市场货币走势

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印度股市：连续第二日收高，由金属及矿业股领涨，因预期政府将会通过行政命令放宽土地取得规定，并标售铁矿石等矿产。指标BSE股指 收高0.57%，报27,395.73点。NSE指数 涨0.56%，收报8,246.30点。

印度汇市：印度卢比兑美元走跌，受到月底美元需求影响。卢比兑美元报63.6725/6850，上一交易日收盘报63.5575/5675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 重挫4.04%，报795.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.74%，报434.62点。