《中国报摘》--中国证券报12月30日

* 头版头条:

--中国股市银行股近期表现抢眼。在经历前几年快速增长后，明年部分银行的业绩可能走向“零增长”，不良贷款规模继续上升。不过业内人士分析认为，在存贷比放松、不良贷款核销、降准等方面，银行仍有“红包”值得期待。

* 其他:

--中国结算总经理戴文华近日表示，要积极做好债券回购业务风险的精细化管理，减少对外部评级依赖，建立更为科学完善的回购资格准入与折扣系数取值体系；推动债券市场包括场内协议回购、机构间交易在内的业务创新。

--广东深化国企改革正在推进。记者获悉，广晟资产经营有限公司计划在2018年基本完成国有资本投资公司的改组工作，主要资产和业务集中到6-7家上市公司，资产证券化率达70%。

--中国社科院发布的2014年产业蓝皮书指出，未来两年，光伏产业将继续领跑新能源工业。2014-2016年，全球光伏产业新增装机将继续保持30%以上的增速。

--财政部近日推出的30个PPP（政府和社会资本合作）项目中第一个签约项目--安徽池州市主城区污水处理及市政排水设施购买服务项目正式签订协议，也是唯一同时被财政部和住建部列入试点的污水处理类PPP项目。

--中国大型地产公司--招商地产 公告称，子公司成都招商北湖等拟共同收购成都中冶文投100%股权以及全部股东债权，收购价款不超过18亿元人民币。

--京能电力 、京能置业 、昊华能源 公告称，北京市国资委对北京能源投资(集团)有限公司和北京京煤集团有限责任公司实施合并重组，京煤集团的国有资产无偿划转给京能集团，京能集团更名为北京能源集团有限责任公司。