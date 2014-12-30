更正-《焦点》美元/日圆神秘的八年循环规律，或挑战2015年日圆空头思想

(更正：因译文有误，正文第四段改为“购买力、通胀趋势和实际有效汇率等方面的变化”非“购买力上升、通胀趋势和实际有效汇率”；第六段改为“峰值之后出现低值的八年周期”，非“每八年出现一个峰值，之后八年又紧跟着低值”；第10段改为“2015年之后”，非“进入2015年之后”)

路透东京12月30日 - 日圆空头押注未来几年里日圆料会持续下跌，但是依据过去40年里得到证实的八年循环规律，他们的观点恐怕是错误的。

根据八年循环之说，2015年美元兑日圆将触及长期高位。而大部分汇市专业人士认为美元/日圆在2015年之后还将继续上涨。

自1973年实行浮动汇率制度以来，每时隔八年，美元兑日圆就会精准地达到一次峰值。

“购买力、通胀趋势和实际有效汇率等方面的变化均曾用来解释这个现象，但都不是很有说服力。”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa说。

“也许这就是一种奇特的固有规律吧。”

峰值之后出现低值的八年周期，在1974、1982、1990、1998和2007年，都曾出现过这一现象。虽八年一循环给图表分析师提供了素材，但多数市场人士却很迷茫不知如何解释这一现象。

拜美日两国货币政策分歧所赐，美元兑日圆今年飙涨约14%。日本推行通货再膨胀政策以振兴经济，而市场则预计美国在经济复苏下将调高利率。

美元本月升至121.86日圆 ，为2007年以来高位，脱离2011年75.311的纪录低位。

“这回八年循环之说可能被打破。日本央行祭出空前的宽松措施。我们也得记住前波八年循环，发生在日本仍享有贸易顺差的时候，”三菱UFJ摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno表示。

“循环之说认定美元明年将触顶。然而，除非日本央行明年停止宽松政策，否则2015之后，美元可能持续升值一段时间，”Ueno预计美元将在2017年见顶。

其他人则聚焦在能源相关的情势发展，可望持续支撑美元汇价。

“拜页岩气之赐，美国在2016年前可能开始成为能源输出国。美元已然身为重要的储备货币，在此同时将赢得商品货币的地位；澳元先前即因此而备受青睐，”IG Securities的Ishikawa指出。

然而，外界仍然有很强劲的论点支持八年循环之说将维持不变，意味着美元明年将会到顶。

中国经济放缓在2015年构成风险，这可能损及美国经济复苏，并令美元承压。

日本的经济政策，即“安倍经济学”，在2015年或许会失去效力，使得日本股市走跌。一些人认为，这可能也让美元少了些许力量。

近几个月，美元升势和日股走势亦步亦趋，美元兑日圆创下七年半高位，因外资卖出日圆来对冲其股市部位。

“该趋势在明年可能仍有利于美元，但我们今年所见到的这种升势可能不会再出现，”FPG证券社长深谷幸司表示。

“美联储明年升息的预期似乎已大多得到反映。此外，日本的经常帐可能因油价下跌及核电厂重新启用而有所改善。这全都可能造成美元在2015年或2016年触顶，”他表示。