《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

*工商时报：

--台湾寿险业者投资商用不动产最低投报率须达2.875%的“紧箍咒”，将有可能松绑。金管会主委曾铭宗透露，有业者反映此标准与现实脱节，难以达标，他要求保险局两个月内检讨此规定是否有调整空间，2月底前会有具体结论。

--台湾高铁 财政改革案上日再度闯关立法院，但立委最后决议下周三（1月7日）再审。交通部长叶匡时透过幕僚表示，高铁破产危机绝非危言耸听，财改案下周三若没通过，政府将准备启动强制接管程序。

--今年台湾商用不动产交易金额仅815亿台币，创近六年新低，而土地交易也仅有1,554亿、年减22%，建商购地减少420亿。至于办公室方面，台北市办公室今年空置率虽由去年8.5%下降至今年底的7.69%，但明、后年有约九万坪新供给量释出，预估空置率将上升至8.8%-9%。

*经济日报：

--立法院社会福利与卫生环境委员会上日朝野协商“劳基法第28条修正案”，同意行政院版本，将积欠劳工工资、退休金和资遣费的债权受偿顺序提升与抵押权相同；该案可望于本会期三读通过，并于公告一年后实施。届时劳工债权顺位就等同银行。

--台塑集团推动的10年人才养成计划，栽培中生代接班，专业经理人世代轮替布局，可望在明年实现。目前已传出台塑 董事长李志村及台化 董事长王文渊将于明年卸任，王家人将逐步退出四家上市公司专业经理人行列。

--顶新集团三重土地联贷案，银行追债倒数计时。上日传出顶新仍盼展延，兆丰银行表示，顶新昨天并没有资金到位偿债，目前一切照27日银行团会议决议走，明（31）日若未清偿，将依法追债、声请假扣押。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。