中国货币市场：宁波银行2015年同业存单额度800亿元，绍兴银行50亿元

路透上海12月30日 - 中国宁波银行 周二公布2015年同业存单发行计划，发行额度800亿元人民币，绍兴银行稍早也表示，该行明年额度为50亿元。至此，已有五家银行公布明年同业存单额度，累计3,450亿元。

中诚信对宁波银行主体评级为AA+，大公资信对绍兴银行主体评级为AA-。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)