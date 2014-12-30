《台湾重要政经日程》--12月30日

=====================今日重要政经消息==============================
12/30(二)
--10:00 财政部感谢民进党团支持财政健全方案记者会。
--13:50 行动支付服务启动大会。
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12/31(三)
--12:30 台湾央行例行月度标售一年期定期存单，金额1,200亿台币。1月5日交割。
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2015年
1/1(四)-1/2(五)
--元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。
1/5(一)
--汇丰公布台湾PMI。
1/6(二)
--08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。
*--10:00 戴德梁行新闻发布会。
--12:00 央行代财政部标售三年期公债，预估金额350亿台币，9日发行。
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。
1/7(三)
--12:00 央行代财政部标售273天期国库券，预估金额为300亿台币，8日发行。
*--14:00 仲量联行2014年第四季商办及投资市场报告及展望记者会。
1/8(四)
*--12:00 群益投信记者会。
*--12:00 摩根投信2015投资展望记者会。
1/9(五)
--12:00 台湾证券交易所新年记者会。
--12:30 台湾央行例行月度标售二年期定期存单，金额200亿台币。12日交割。
*--13:30 台积电 公布12月营收。
--16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。
1/13(二)
--12:00 央行代财政部标售182天期国库券，预估金额为250亿台币，14日发行。
1/20(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债，预估金额为400亿台币，23日发行。
--16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。
1/22(四)
--08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。
1/23(五)
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。
1/26(一)
--16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。
2/2(一)
--12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。
2/3(二)
--12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，6日发行。
2/10(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
2/18(三)-2/23 (一)
--农历春节假期，金融市场休市。
2/24(二)
--12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。
2/26(四)
--16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
2/27(五)
--228纪念日逢周六，周五补假一日。
3/10(二)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
3/24(二)
--12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
--12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
4/3(五)-4/6(一)
--儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
5/1(五)
--劳动节，金融市场休市一日。
6/19(五)
--端午节补假，金融市场休市。
9/28(一)
--中秋节补假，金融市场休市。
10/9(五)
--国庆日补假，金融市场休市。(完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)