中国经济：明年消费增速或低于今年，信息消费等成新热点--商务部官员

路透北京12月30日 - 中国商务部市场运行司和消费促进司副司长李朝胜表示，明年中国消费市场仍将保持平稳较快增长，但增速可能会低于2014年。不过明年消费市场亦存在诸多有利因素，信息消费、绿色消费等新热点消费加速形成，同时新型消费群体已经兴起。

经济参考报周二援引其近日在“经济每月谈”上的讲话称，保持城乡居民收入继续较快增长的难度在增大，将对居民消费形成一定的制约；居民收入占国民收入的比重仍然较低，城乡居民收入差距依然比较大，特别是当前经济下行压力较大，企业生产经营比较困难，财政收入增速也在下滑。

“同时，部分消费热点拉动作用减弱，服务消费等领域供给不足，消费环境有待完善等都影响了消费需求的释放。”李朝胜称。

但他同时指出，明年消费市场存在诸多有利因素。居民对信息消费、绿色消费、养老消费、教育文化消费、旅游健身等消费需求日益增加。新型消费群体已经兴起，年轻群体改变了低消费、高储蓄的传统，将对消费稳定增长形成一定的支撑作用。

他表示，明年消费市场新的增长点将逐步形成：一是信息消费，4G技术促进产品和服务更新换代；二是大众化服务消费，特别是大众餐饮、养老健康、社区居民生活服务增长的空间较大。

三是绿色消费，新能源汽车及配套设施建设加速发展，智能化、节能环保产品市场非常广阔；四是农村家电、交通等消费开始进入升级换代的新阶段。

中国商务部部长高虎城上周六表示，预计今年全年社会消费品零售总额增长12%左右，消费成为拉动经济增长的第一驱动力。此前数据显示，1-11月，中国社会消费品零售总额同比增长12%.