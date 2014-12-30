《全球汇市》美元获得支撑，之前希腊投票结果令欧元疑云笼罩

外汇市场将关注今日稍晚的经济指标，比如美国消费者信心数据和CaseShiller房价指数，这些指标可能进一步说明，相比欧元区和日本，美国经济持续强劲。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)迈向加息，而欧洲、日本和瑞士仍采取刺激举措，这扶助美元对一篮子主要货币今年涨近13%。

澳元兑美元 小升0.1%报0.8140。如果周二维持涨势，将是连续第五天上扬。

澳元今年迄今已贬值近9%，全球大宗商品价格下跌和国内经济成长低迷令其承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2155 1.2151 +0.03 -11.57 1.3745

美元/日圆 120.52 120.65 -0.11 +14.45 105.30

欧元/日圆 146.49 146.60 -0.08 +1.22 144.73

美元/瑞郎 0.9893 0.9897 -0.04 +10.81 0.8928

英镑/美元 1.5517 1.5512 +0.03 -6.28 1.6556

美元/加元 1.1633 1.1632 +0.01 +9.54 1.0620

澳元/美元 0.8127 0.8130 -0.04 -8.82 0.8913

新西兰元/美元 0.7777 0.7787 -0.13 -5.23 0.8206

澳元/日圆 97.950 98.090 -0.14 +4.37 93.850

新西兰元/日圆 93.730 93.950 -0.23 +8.47 86.410

英镑/日圆 187.01 187.15 -0.07 +7.27 174.33

澳元/新西兰元 1.0446 1.0438 +0.08 -3.71 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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