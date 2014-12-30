中国货币市场：供给意外削减资金面收紧，关注SLO到期续做传言动向

路透上海12月30日 - 中国银行间市场周二早盘资金供给意外收紧，因有市场传言今日有SLO(短期流动性调节工具)到期，续做与否暂时未有定论，大行出资意愿明显减退，导致借款难度增加。七天期回购利率较此前收窄跌幅，隔夜品种则反弹逾10个基点(bp)。

交易员认为，不论是不是因为SLO到期影响，临近年末预计央行都不会放任流动性产生过大波动。加之今日起收市时间开始延长，不妨静心等待后续进展。

北京一银行交易员表示，今日国开行资金供给骤减，导致头寸一时难平。“等着吧，今天前台关的晚。”

中债登和银行间同业拆借中心先后发布通知，今日系统关闭时间延长至18:30，31日则延长至21:00点。中债登并称，今明两日，若大额支付系统尚未关闭，债券系统延至大额支付系统关闭为止。银行间市场正常闭市时间为16:30。

华南一银行交易员并称，今日资金转紧除与年底前存款流动大有关外，市场传言有SLO到期，影响也十分明显。

“有可能是SLO到期，但这个也不透明，我们也是按时间猜测的。另外，我们存款走的多，年底备付又高，不好办。”她指出。

在本月中旬路透发出央行续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作的消息后，后续还有央行进行了SLO操作等传言出现，但官方一直未予确认或否认。

央行公开市场今日仍无动作，至此常规操作已空窗逾一个月。 业内人士称，从以往经验来看，元旦后央行继续袖手旁观的可能性还是很大，逆回购重启可能要迟至2月春节前时点。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4744 3.3557 +11.87

七天 4.5572 4.6267 -6.95

14天 5.4677 5.4303 +3.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 17.0500 3.2400 +1,381.00

七天 5.0000 5.0500 -5.00

14天 4.8500 5.2200 -37.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.4000 +15.00

七天 4.7400 4.6500 +9.00

14天 5.5600 5.4500 +11.00

Shibor

其中:隔夜 3.3800 3.4150 -3.50

七天 4.6390 4.7140 -7.50

三个月 5.1398 5.1385 +0.13