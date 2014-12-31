《中国债券市场每日交易备忘》--12月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债发行：
中国内蒙古黄河能源科技集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
光大银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考利率5.0500%
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二、新债上市：
江苏省苏豪控股集团4亿元九个月期超短融011499095，票面利率5.58%
四川长虹电子集团10亿元九个月期超短融011499096，票面利率6.00%
亚邦投资控股集团2.6亿元六个月期短融041462051，票面利率8.00%
中原证券5亿元45天短融071434006，票面利率5.38%
广发证券 30亿元三个月期短融071404016，票面利率5.26%
中国南方工业集团16亿元五年期中票101454074，票面利率4.78%
南方工业集团15亿元三年期中票101454075，票面利率4.66%
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三、缴款：
淮安清河新区投资公司5亿元四年期投资人选择权(3+1)小微企业扶持债，票面利率8.05%
中电投贵州金元集团5亿元九个月期超短融
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四、还本付息：
14中航空SCP003 011442003付息
14中航空SCP004 011442004付息
09郑州银行债 092015付息
09黄石城投债 0980189付息
10黑金时代债 1080180付息
10南宁城投债 1080181付息
10太重债 1080182付息
11太仓资产债 1180201付息
11宁海城投债 1180202付息
11济宁债 1180203付息
12柳州城投债 1280492付息
12招远国资债 1280493付息
12洛城投债 1280494付息
12中山兴中债 1280495付息
12宜城投债 1280496付息
12滇世博MTN2 1282564付息
13赣开债01 1380399付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国财政部部长楼继伟表示，中国财政收入将由高速增长转为中低速增长，要克服速度情结，实事求是地看待增速变化，提高财政资金使用效益，确保政策可持续。
今日公布汇丰中国12月制造业PMI终值 (11月为50)
1/6公布汇丰中国12月服务业PMI (11月为53.0)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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