《香港已公布新股发行上市日程表》--12月30日

路透香港12月30日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *12/30-1/5 佐力小贷 3 3.81-4.17 1.27-1.39 1/13 中国银河国际 12/29-1/2 高鹏矿业 0.88 0.7-0.88 0.8-1 1/9 国泰君安 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *12/30 BBI生命科学 1.75 2.3 持平 海通国际 12/29 盛京银行 7.56 104 升0.26% 招商证券 12/29 粤丰环保 2.33 11.65 升0.43% 招商证券 12/29 震昇工程 0.6 1.545 升5% 大有融资 12/23 万达商业 48 288 跌2.6% 中金、汇丰 12/19 北京汽车 8.9 110.3 跌0.56% 汇丰、中信证券、德银和瑞银 12/17 呷哺呷哺 4.7 10.7 跌3.4% 美银美林和瑞信 12/17 富贵生命 3 20.24 跌30% 瑞银和星展 12/12 环球信贷 1.35 1.35 升25.2% 天达 12/10 中广核电力 2.78 245.3 升19% 中金香港、美银美林和农银国 际 12/10 长飞光纤 7.39 11.8 跌9.2% 中金香港及高盛 12/8 恩达集团 1.23 0.74 升10.6% 国泰君安 12/5 飞鱼科技 2.2 6.6 升0.45% 花旗及美林远东 12/2 丘钛科技 2.79 6.97 跌6.1% 中信证券 11/28 东瀛游 1.39 1.74 跌2.2% 申银万国 11/28 枫叶教育 2.88 9.6 升0.35% 法国巴黎和中信里昂 11/18 伟志控股 3.68 1.84 跌12% 长江证券 11/13 富临集团 1.55 5.04 跌15.5% 德意志 11/11 盛力达科技 7.72 2.47 升46.9% 招商证券 11/7 奥星生命科技 3.12 3.9 升14.4% 海通国际 10/17 民生珠宝 不适用 不适用 跌29%^ 瑞东金融 10/16 衍生集团 1.18 2.36 升16% 丰盛东方资本及兴证香港 10/16 雅骏控股 1.1 1.1 跌9.1% 丰盛融资 10/16 三和建筑 1.5 1.5 升8% 天达 10/15 华虹半导体 11.25 25.7 跌4.5% 高盛 10/9 拉夏贝尔 13.98 17 升0.14% 中金香港 10/3 中广核美亚 1.71 17.7 升14.6% 摩根士丹利 9/26 强泰环保 0.55 1.1 升71% 华富嘉洛 9/25 嘉士利 3.7 3.7 升5.1% 招商证券 9/19 神州租车 8.5 36.2 升28.9% 摩根士丹利和瑞信 9/19 创业集团 0.86 0.86 升34.9% 铠盛 8/25 中国宏泰发展 3.1 10.17 升5.2% 摩根士丹利及中信证券 8/12 中国润东汽车 3.58 9.6 跌0.28% 美银美林及摩根士丹利 8/5 万洲国际 6.2 159.2 升7.4% 摩根士丹利和中银国际 7/21 博大绿泽 1.3 2.8 升13% 金英 7/18 科通芯城 4 13.75 跌0.5% 瑞银 7/16 虎都 3.9 4.68 升2.6% 巴克莱 7/15 中国圣牧 2.39 10.6 跌0.42% 中银国际及高盛 7/11 依波路 3 1.98 升3.3% 中银国际 7/11 先达国际 1.18 1.18 跌1.7% 兴业侨丰融资 7/11 中国飞机租赁 5.53 7.3 跌1.1% 光大融资及建银国际 7/11 恒宝企业 0.52 0.62 持平 华富嘉洛 7/10 盛诺集团 1.06 7.95 跌1.9% 招商证券 7/10 中国新城市 1.3 6.08 升20.8% 交银国际 7/9 利标品牌 不适用 不适用 跌13.9%^ 高盛、花旗及汇丰 7/9 绿叶制药 5.92 59.2 升13.2% 瑞银、花旗及中信证券 7/9 天鸽互动 5.28 16.1 升8.3% 瑞银和中金 7/8 迪信通 5.3 8.8 跌4.3% 花旗和瑞银 7/8 城建设计 2.75 9.2 升9.5% 瑞银和中信证券 7/7 世纪睿科 1.08 2.7 跌0.9% 建银国际 7/7 国瑞置业 2.38 15.7 升5% 中银国际 7/4 康达环保 2.8 14 升14.6% 麦格理及工银国际 7/4 鸿福堂 1.3 2.05 升31.5% 高诚证券 7/2 金茂投资 5.35 32.1 升0.19% 德意志及摩根士丹利 6/30 联众国际 4.25 8.33 跌11.8% 富瑞 6/30 彩生活 3.78 9.45 升21.7% 美银美林和国泰君安 6/27 嘉耀控股 1.26 0.95 升1.6% RaffAello 6/27 珂莱蒂尔 4.2 5.25 升4.8% 海通国际和联昌国际 6/27 亿达中国 2.45 14.21 跌0.4% 德意志 6/27 恒发洋参 1.98 9.3 跌24.2% 招银国际 6/26 畅捷通 16.38 9 跌8.2% 国泰君安国际 6/26 长港敦信 1.4 3.47 跌22.1% 新华汇富 6/26 都市丽人 3.6 14.6 跌1.4% 摩根士丹利、中金 6/25 万科企业 不适用 不适用 跌2.8%^ 中信证券 6/25 泛亚国际 1.2 1.2 跌1.7% 广发香港 6/25 中州证券 2.51 15 跌13.9% 建银国际 6/20 天合化工 1.8 50.7 跌0.56% 摩根士丹利、瑞银和美银美林 6/19 瀚华金控 1.62 30.2 升0.6% 中金和银河 6/19 绿色动力环保 3.45 10.35 升9.3% 中信证券 6/17 浩泽净水 2.7 11.4 升10.7% 高盛和渣打 6/6 青岛港 3.76 29.19 跌1.62% 中银国际，中信证券国际，瑞 银，中信里昂证券，德意志银 行 5/23 超盈国际 2.15 4.885 跌1.4% 建银国际 5/22 碧瑶绿色 1.2 1.2 升0.25% 国泰君安 5/22 中国北车 5.17 94.16 跌1.55% 瑞银、中金和麦格理 5/15 新丰泰集团 3.61 5.415 升7.5% 摩根大通 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)