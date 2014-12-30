《路透晚报》--12月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年消费增速或低于今年，信息消费等成新热点--商务部官员

中国商务部市场运行司和消费促进司副司长李朝胜表示，明年中国消费市场仍将保持平稳较快增长，但增速可能会低于2014年。不过明年消费市场亦存在诸多有利因素，信息消费、绿色消费等新热点消费加速形成，同时新型消费群体已经兴起。

--中国经济：去年底全国城镇土地858万公顷，五年来增速逐渐放缓

中国首次摸清全国城镇土地利用详细情况，对31个省区市2009至2013年数据汇总显示，去年底全国城镇土地总面积达到858.1万公顷(12,872万亩)，五年来年均增长3.6%，但增长速度总体呈逐渐放缓趋势。

--中国政治：中共党内决不容忍结党营私，对腐败保持高压态势--新华

新华视点微博周一称，中国共产党中央政治局29日召开会议指出，党风廉政建设和反腐败斗争要坚守阵地、巩固成果、深化拓展。中共党内决不容忍搞团团伙伙、结党营私、拉帮结派。

--香港数据：11月零售销售货值按年升4.1%，因旅客增加及消费意欲回稳

香港政府统计处周二公布，11月份零售销售货值及货量分别按年上升4.1%及7.5%，增速较上月加快，因旅客增加及消费意欲回稳。

--台湾金融：金管会将检讨寿险业投资商用不动产最低投报率2.875%规定

台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗表示，将要求保险局在两个月内检讨寿险业者投资商用不动产最低投资报酬率2.875%的规定。

【固定收益】

--中国公开市场：常规操作连续空窗，平抑短期波动创新工具仍大有可为

中国央行公开市场逾一个月未进行常规操作，以空窗作别2014年。从以往经验来看，元旦后央行继续袖手旁观的可能性还是很大，逆回购重启可能要迟至2月春节前时点。

--中国债市动态：资金转紧短券收益率及IRS上行，年终结算致成交稀少

中国银行间债市周二早盘现券及IRS(利率互换)同步上行，其中IRS升近6-7bp(基点)。交易员表示，部分机构进入年终结算提前关账，交易业务停止，致现券成交稀少；惟资金面转紧，短券收益率涨幅稍明显。

--中国货币市场：供给意外削减资金面收紧，关注SLO到期续做传言动向

中国银行间市场周二早盘资金供给意外收紧，因有市场传言今日有SLO(短期流动性调节工具)到期，续做与否暂时未有定论，大行出资意愿明显减退，导致借款难度增加。七天期回购利率较此前收窄跌幅，隔夜品种则反弹逾10个基点(bp)。

--中国货币市场：宁波银行2015年同业存单额度800亿元，绍兴银行50亿元

中国宁波银行 002142.SZ 周二公布2015年同业存单发行计划，发行额度800亿元人民币，绍兴银行稍早也表示，该行明年额度为50亿元。至此，已有五家银行公布明年同业存单额度，累计3,450亿元。

【外汇】

--中国外汇：进一步便利结售汇业务，银行综合头寸考核由日变周--外管局

为便利银行结售汇业务，促进外汇市场发展，中国外汇管理局最新发布管理办法，将整合银行即期结售汇、衍生品业务的市场场准入；银行结售汇综合头寸考核由日变周，并取消了综合头寸挂钩外汇贷存比的政策。

--中国汇市：人民币早盘触及逾六个月新低，月末购汇与美元走强推动

中国人民币兑美元即期周一早盘触及逾六个月新低，中间价连续第二日走低，因隔夜美元指数上探29个月高位，且进口企业临近月底时购汇需求相对较大。境外CNH市场走弱亦抑制在岸结汇需求。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，元旦节前市场交易氛围清淡

中国股市沪综指周二震荡收跌。分析师指出，元旦节前市场交易氛围清淡，板块分化仍明显，盘中热点围绕前期金融、基建等强势板块展开，中小板、创业板走势持续偏弱。

--中港个股：晨鸣纸业参股上海利得资管，搭车拓展互联网金融业务

经济减速中，中国传统制造企业正在慢慢改变其经营思路。国内大型制浆造纸企业--山东晨鸣纸业集团股份有限公司周一晚宣布，参股上海利得财富资产管理有限公司，从而涉足互联网金融业务。

--中港个股：华电国际拟定增筹71亿元投资发电厂，大股东出资两成

中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司周二公告称，拟向包括控股股东华电集团在内的不超过10名特定投资者，非公开发行至多14.18亿股A股，募集资金不超过71.47亿元人民币。

--香港个股：北京汽车合营于河北和重庆新建生产基地，年产能共60万辆